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Gündem Adana'daki huzur uygulamasında 5 kişi yakalandı
Gündem

Adana'daki huzur uygulamasında 5 kişi yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde huzur ve güven operasyonu kapamında 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 05:21:00 -
Adana'daki huzur uygulamasında 5 kişi yakalandı

Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 100 polis ile 200 bekçi görev aldı.

Ekiplerce çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ile 31 fişek, 14,1 gram esrar, 3,5 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Denetimlerde bir iş yeri sahibi ile 58 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.

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