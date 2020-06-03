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Aktüel

Adana'daki FETÖ davası sanığına 2 yıl 6 ay hapis

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:13:23 -
Adana'daki FETÖ davası sanığına 2 yıl 6 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan 3 sanıktan biri 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ö, Ü.T. ve M.Z. ile avukatları katıldı.

Sanık H.Ö, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürdü. "Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım." diyen H.Ö, "Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, H.Ö'yü "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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