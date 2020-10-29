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Aktüel Adana'daki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı
Aktüel

Adana'daki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:54:27 -
Adana'daki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da 2020 polisle havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde 2020 polisin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 15 bin 439 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Havadan drone ve helikopterle destek verilen uygulamada, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 36 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, 6 bin 488 araç incelendi, 25'i trafikten men edildi, çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet ile bir elektrikli bisiklete el konuldu.

Ekiplerin denetlediği 125 iş yerinden 19'u ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 29 kişiye 39 bin 600 lira, kumar oynayan ve oynatan 3 kişiye 2 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde ruhsatsız 3 tabanca ve bir av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, 4 kesici alet, 90 gram esrar, 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.




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