Adana'daki DEAŞ davasında çelişkili ifadeler!

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Suriye uyruklu tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar B.M.A. ve M.A.E. ile avukatları katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan B.M.A. terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Yunanistan'a gittim. Ardından tekrar Türkiye'ye geldim. Telefonumda tespit edilen yazışmalar bana ait değil. DEAŞ terör örgütü üyesi değilim." dedi.

Sanık M.A.E. ise Suriye'de bir dönem örgüt içerisinde yer aldığını, herhangi bir eyleme katılmadığını belirterek beraatini talep etti.

Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti mütalaayı kabul ederek duruşmayı erteledi.