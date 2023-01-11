Adana’da yüzlerce dekar sulanabilir tarım arazisi kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 17/01/2023 günü saat 14.00 de işletmemizde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ikinci ihale 24/01//2023 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

İhale ile ilgili geçici teminat ihale saatinden önce İşletme veznesine veya İşletmenin T. Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 numaralı hesaba yatırılarak alacakları makbuz / dekont’u Komisyona ibraz edeceklerdir. 7.000,00TL ve üzeri miktarlar banka hesabına yatırılacaktır.

6-İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No : 62 Bakanlıklar - ANKARA ) ,TİGEM Web sitesinden ve İşletmemizden temin edilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız