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Adana'da yolcu otobüsü skandalı! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Adana'da yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmadan bilet satın aldıklarını belirten bazı kişiler, kalkış saatinde otogara otobüs gönderilmediğini öne sürüp, mağdur olduklarını söyledi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:25
Adana'da yolcu otobüsü skandalı! Hayatlarının şokunu yaşadılar

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin çeşitli kentlerine gitmek için Adana'da yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmadan bilet alanlar, otogara geldi. Yolcular, iddiaya göre, Adana Otogarı'nda bilet satın aldıkları firmanın bürosunun kapalı olduğunu gördü. Kalkış saatinde 21 No'lu perona gelen yolcular, otobüslerinin olmadığını fark etti. Kalkış saatinin geçmesine rağmen otobüsleri gelmeyen yolcular, duruma tepki gösterdi. Mehmet Kuraklı, dün akşamdan beri muhatap bulamadıklarını dile getirerek, "Yüzlerce mağdur var. Başka yerden korsan bilet aldık" dedi.

Muhittin Cemal ise Ankara'ya seyahat etmek üzere Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otobüse bindiklerini; ancak Adana'da indirildiklerini öne sürerek, "Bizi orta yerde bıraktılar. Otobüste 10- 15 kişi vardı. Kişi başı 90 TL paramız gitti. Ankara, İzmir, her tarafa gidecek mağdurlar var. Dolandırıldık" diye konuştu.

Necla Gedik de Ankara otobüsünün saat 10.00'da kalkması gerekirken, hala beklediğini ve firmanın otogardaki bürosu kapalı olduğu için muhatap bulamadıklarını söyledi. Ayhan Arslan ise biletlerin iptal olduğunu duyduklarını belirterek, "Bugün de gitmezlerse büyük şeyler çıkabilir. İnsanları kandırıyorlar, ayıptır" dedi.

Öte yandan şirket çalışanı Sadık Yaşar, otogardaki büronun taşeron tarafından işletildiğini, şirkete ödeme yapmayınca kapatıldığını öne sürdü.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:25
  1. Osmaniye
  2. İzmir
  3. Ankara
  4. Adana
  5. Şehirlerarası Otobüs Terminali
  6. Otobüs firması
  7. Yolcu otobüsü skandalı
  8. yolcular mağdur oldular
  9. Adana firması

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