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Aktüel Adana'da yoğun bakım ve servislerde yeterince boş yatak olduğu açıklandı
Aktüel

Adana'da yoğun bakım ve servislerde yeterince boş yatak olduğu açıklandı

İl Sağlık Müdürlüğü: - "Hastanede tedaviye ihtiyacı olan hiçbir hastamızın, hastanede tedavi edilmesi yerine evine gönderilmesi, hastaneye alınmaması, yoğun bakıma kabul edilmemesi söz konusu değildir"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 01:38:00 -
Adana'da yoğun bakım ve servislerde yeterince boş yatak olduğu açıklandı

ADANA (AA) - Adana'da İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Hastanelerimizde yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 80, servis yatak doluluk oranımız yüzde 63 olup, hem yoğun bakım hem de servislerimizde yeterince boş yatak kapasitemiz vardır. Hastanede tedaviye ihtiyacı olan hiçbir hastamızın, hastanede tedavi edilmesi yerine evine gönderilmesi, hastaneye alınmaması, yoğun bakıma kabul edilmemesi söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya paylaşımlarında, "ildeki yoğun bakımların yüzde 100 dolu olduğu, hastanelerde boş hasta yatağı bulunmadığı, hastaların, yatak bir yana sedye bile bulamadığı, bu nedenle de hastaların hastanelerde tedavi edilmeyerek evlerine gönderildiği, hatta Adana'da insanların ölüme terk edildiği" ifadelerinin yer aldığı anımsatıldı.

Salgınla mücadelede sağlık personeli, sağlık tesisleri ve güçlü medikal teknolojiyle hizmet verildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanelerimizde yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 80, servis yatak doluluk oranımız yüzde 63 olup, hem yoğun bakım hem de servislerimizde yeterince boş yatak kapasitemiz vardır. Hastanede tedaviye ihtiyacı olan hiçbir hastamızın, hastanede tedavi edilmesi yerine evine gönderilmesi, hastaneye alınmaması, yoğun bakıma kabul edilmemesi söz konusu değildir. İhtiyaç duyulması durumunda yatak kapasitemizi, halihazır tesislerimizde yüksek düzeyde artırma potansiyeline de sahibiz. Sağlık sistemimize ve sistemimizin fedakar kahramanlarına en büyük destek ise milletimizin maske-mesafe-temizlik tedbirlerine sıkı sıkıya bağlı kalması olacaktır."

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