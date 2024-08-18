Adana'da yer altından fışkırmıştı! Valilik harekete geçti

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 7 saha için ihale yapılacağını duyurdu. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Adana’nın Karataş, Ceyhan, İmamoğlu ve Pozantı ilçelerinde muhammen bedelleri 269 bin 398 lira ile 3 milyon 160 bin 659 lira, alanları ise bin 426,33 hektar ile 4 bin 989,10 hektar arasında değişen 7 sahanın ihaleleri açık teklif usulüyle yapılacak.

İhaleler, 24 Eylül Salı günü 9.30-11.00 saatlerinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.