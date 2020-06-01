  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da yardım amaçlı kurulan giysi toplama kutusundan hırsızlık

Olay anı vatandaş tarafından görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:14:24 -
Adana'da yardım amaçlı kurulan giysi toplama kutusundan hırsızlık

ADANA (AA) - Adana'da belediyeye ait giysi toplama kutusundan bir kişinin toplanan eşyaları çalması vatandaş tarafından görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78026 Sokak'ta belediyenin ihtiyaç sahipleri için kurduğu giysi toplama kutusundaki kıyafetlerin büyük bir bölümü motosikletli bir kişi tarafından çalındı.

Evinin balkonundan olaya şahit olan Murat Karabuluter (39), kıyafetlerin çalınma anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, şüphelinin kutudaki kıyafetleri alıp beğenmediklerini attıktan sonra motosikletinin sepetine yükleyip uzaklaştığı görülüyor.

Karabuluter'in ihbarı üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Murat Karabuluter, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin olayı fark edip kendisine haber verdiğini, bunun üzerine cep telefonuyla olayı görüntüleyip durumu polise bildirdiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı