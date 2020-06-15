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Aktüel

Adana'da yakalanan 3 kapkaç şüphelisinden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:11:50 -
Adana'da yakalanan 3 kapkaç şüphelisinden 2'si tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde, biri kadın 3 şüpheli, seyyar satıcıdan simit almak isteyen dede ile torunun yanına otomobille "adres sorma" bahanesiyle yaklaştı.

Bu sırada araçtan inen zanlılardan biri, torunun elindeki cep telefonunu alıp koşarak uzaklaştı.

Yaklaşık 4 saat sonra, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, sokakta yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu alan şüpheli kaçtı.

İki kapkaç olayının bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ilk olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit edip iki hırsızlığı da aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi.

Otomobilin bulunduğu bölgeye giden ekipler, şüpheliler Vedat G. (37), Ahmet Ö. (25) ve Canan Ö'yü (33) yakaladı.

Vedat G'nin, uyuşturucu bulundurmak, gasp ve hırsızlıktan 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Vedat G. ve Ahmet Ö. tutuklandı, Canan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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