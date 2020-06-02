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Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:33:52 -
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 3 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde şüpheli E.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yanındaki poşeti inceleyen ekipler, 3 bin 3 uyuşturucu hap buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan fotoğraflarda operasyonda ele geçirilen uyuşturucu haplarla polisin "Evde kal Adana" yazdığı görüldü.

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