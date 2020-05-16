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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:01:22 -
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da 1 kilo 373 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen evde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 373 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1540 lira ele geçirdi.

Evdeki şüpheliler Aslı O. ve Mehmet D. gözaltına alındı. Zanlı Aslı O'nun "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da arandığı tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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