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Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:49:49 -
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 7 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'daki 45 adreste düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 24 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 Temmuz'da helikopter ve özel harekat destekli operasyon düzenlemiş, 16 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin, uyuşturucu satarken ve isterken "20 liralık tel kadayıf getir", "25 liralık künefe isterim" ve "Çay içmek ister misin" gibi şifreli telefon görüşmeleri gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

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