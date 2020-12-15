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Aktüel Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 09:45:08 -
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 126 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-13 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 126 zanlı gözaltına alındı, 3 bin 12 uyuşturucu hap, 774 gram sentetik uyuşturucu, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, bir kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 12 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 126 şüpheliden 26'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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