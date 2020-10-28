Adana'da trafik kurallarına uymadığı drone ile belirlenen yaya ve sürücülere ceza
Denetim, drone ile görüntülendi
ADANA (AA) - Adana'da trafik kurallarına uymadığı drone ile tespit edilen 24 yaya ve 2 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentteki işlek cadde ve bulvarlarda yaya geçidi ve trafik ışıklarında kurallara uymayan yayalara yönelik drone ile denetim yaptı.
Denetimde, trafik kurallarını ihlal eden 24 yaya ve 2 sürüye 4 bin 364 lira ceza verildi.
Uygulamanın drone ile çekilen görüntüleri de basınla paylaşıldı.