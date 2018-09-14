Adana'da trafik kazası: 4 kişi yaralı
2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.14 Eylül 2018 Cuma 21:55
Ali Özgören idaresindeki 01 SE 750 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ne bağlanan otoban ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde giden Vahit Yücel'in kullandığı 02 KC 881 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, aynı aileden Serap, Ayşe, Emir ve Eren Özgören yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası yolun bir bölümünde trafik akışı kontrollü sağlandı.
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