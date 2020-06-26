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Aktüel

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 23:32:38 -
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Recep Avan idaresindeki 14 EU 815 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Can Kaya'nın kullandığı 06 BHT 331 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Avan ile beraberindeki Emine ve Fatma Avan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kente hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı Fatma Avan, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tedavileri süren Recep ve Fatma Avan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Diğer sürücü Kaya, polis ekibince emniyete götürüldü.

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