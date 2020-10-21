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Aktüel Adana'da trafik kazalarını azaltmak amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
Aktüel

Adana'da trafik kazalarını azaltmak amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:24:55 -
Adana'da trafik kazalarını azaltmak amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde, traktör, römork ve tarım aletlerinin trafikteki görünürlüğünü artırmak ve muhtemel kazaları önlemek amacıyla sürücülere reflektör dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Yüreğir Ziraat Odası iş birliğinde, tarımsal alanları barındıran Yakapınar Mahallesi'nde traktör sürücüleri için bilgilendirme çalışması yapıldı.

Sürücülere, karanlık havada görünürlüğün önemi anlatıldıktan sonra yaklaşık 100 araca üçgen reflektör monte edildi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada traktör, römork ve tarım araçlarının arkasına reflektör takarak trafik kazalarının en aza indirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Genelde tüm traktörlerin römork arkasında bu reflektörlerin zaten olması gerekiyor. Kara yollarında traktör ve tarım makineleri ekipmanlarından dolayı meydana gelebilecek kazaları önlemek için burada reflektör takarak farkındalık oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.

Traktör sürücüsü çiftçiler de ekiplere teşekkür etti.

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