  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

Adana'da tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi

Şehit polis memuru Barış Göl'ün isminin verildiği operasyonda sürücü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:39:55 -
Adana'da tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da polisin düzenlediği operasyonda bir tırda 77 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Ekip, tırı kent merkezinde durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin aracın kabin bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 150 pakette 77 kilogram eroin buldu.

Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün isminin verildiği operasyon kapsamında, araç sürücüsü M.A. (58) gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuma namazlarını camide kılmak serbest mi? Cuma namazına yasak var mı?
Yaşam

Cuma namazlarını camide kılmak serbest mi? Cuma namazına yasak var mı?

Cuma namazı saatleri cuma namazına gidecek kişiler tarafından araştırılırken diğer yandan artan koronavirüs vakalarının ardından getirilen t..
Yunanistan toplantıdan kaçtı
Dünya

Yunanistan toplantıdan kaçtı

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında kasım ayı sonunda NATO Karargahı'nda yapılması planlanan görüşmeye Yunanlılar katılmadı...
Bakandan binlerce çalışana müjde: Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik
Ekonomi

Bakandan binlerce çalışana müjde: Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücre..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay