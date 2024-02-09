Adana'da teröristbaşı Öcalan provokasyonu! Aynı noktadan alçaklığa cevap verdiler
Terör sevici DEM Parti üyeleri tarafından Adana'nın Seyhan ilçesinde köprüye açılan teröristbaşı Öcalan posteri büyük tepki çekti. Aynı noktada cevap olarak, “PKK’nın Kökü Kazınacak, HDP/DEM Parti Kapatılacak. Türk Gençliği Burada!” pankartı açıldı.
Adana'da terör sevici Gençlik Meclisi üyeleri tarafından Seyhan ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir köprüye, bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini astılar. Çirkin görüntüler, "Öcalan'a özgürlük talebi" adı altında PKK'ya yakın yayın yapan Mezopotamya Ajansı tarafından yayınlandı.
Aynı köprüden alçaklığa cevap verdiler
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Adana üyeleri, pankartın yerine “PKK’nın Kökü Kazınacak, HDP/DEM Parti Kapatılacak. Türk Gençliği Burada!” pankartı asarak cevap verdi.
Adana’da terör partisi DEM’in Gençlik Meclisi üyeleri, PKK’nın propaganda aracı olan Mezopotamya Haber’in sosyal medyada paylaştığı gönderi ile terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü talep etti.
Pankarta tepki çok gecikmedi. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Adana üyeleri, pankartın yerine “PKK’nın Kökü Kazınacak, HDP/DEM Parti Kapatılacak. Türk Gençliği Burada!” pankartı astı. Astıkları pankartı sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, “HDP/DEM Parti’nin gençlik kollarının güzide şehrimiz Adana’da, terör örgütü PKK’nın lideri APO’nun fotoğrafını asması kabul edilemez!” dedi.
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