  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası
Aktüel

Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:37:52 -
Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar C.B. ve L.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık C.B, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatına karar verilmesini talep etti.

Diğer sanık da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, C.B'yi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatına karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunun adı alçaklık! Erdoğan'a 'Vatan haini' dediler
Medya

Bunun adı alçaklık! Erdoğan'a 'Vatan haini' dediler

Terör sevici Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu TELE1 kanalında iğrenç bir provokasyona imza atıldı. Kendini bilmez birinin görüşlerine yer ve..
Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi
Kadın - Aile

Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi

Kolay misket köfte nasıl yapılır? | Mini mini leziz köfteler yapmak isteyenler misket köftenin tarifini merak ediyor. Peki, misket köfte nas..
Binlerce memur bekliyordu! Ücretler belli oldu
Ekonomi

Binlerce memur bekliyordu! Ücretler belli oldu

Memurların 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 2021 yılında yüzde 6,19 artışla 2 lira 40 kuruşa çıkarılacak...
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay