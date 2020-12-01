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Aktüel Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi
Aktüel

Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:58:03 -
Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Suriyeli S.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

S.A. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen tanık T.N, tutuklu sanık S.A'yı DEAŞ terör örgütü içerisinde "Süleyman Musa El Hamdan" kod adıyla tanıdığını öne sürerek, "Bu kişi bana DEAŞ terör örgütüne çalıştığını ve İdlib bölgesinden bombalı araç ve el yapımı patlayıcı maddeyi Azez bölgesine getirdiğini söylemişti. Süleyman Musa El Hamdan kod adlı bu kişi, Suriye'de DEAŞ terör örgütü adına insan kaçakçılığı yapıyordu. Bu kişi kullandığı telefon hattını sürekli değiştiriyordu." dedi.

Şüphelinin DEAŞ terör örgütüne katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

S.A'nın, terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı aktarılan iddianamede, şüphelinin eşi adına kayıtlı iki farklı GSM hattı kullandığı, terör örgütleri adına keşif ve eylem maksatlı Adana'ya gönderilmiş olabileceği, bölgeden topladığı bilgileri örgüt mensuplarına aktarabileceğine dair bilgi iletim yazılarının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen tutuklu S.A. ise suçlamaları kabul etmedi.

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