Adana'da tehlikeli 'İsrail' provokasyonu! 'Yemeğinizde bebek kanı var' deyip bıçakladı...

Türkiye genelinde İsrail ürünleri ile İsrail'i destekleyen fast food zincirleri ve Starbucks şubelerine boykot devam ediyor.

Ülke genelindeki boykot Müslümana yakışır şekilde sürerken, önceki akşam İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şiddeti arttırmasıyla, istenmeyen olaylar da yaşandı.

Starbucks ile fast food zincerlerinin restoranlarına taşlı, sopalı saldırılar düzenlendi. Yaşanan taşkınlıklar emniyet güçlerinin müdahalesiyle engellendi.

Bugün de Adana’da bir fast food restoranına giren şahıs, “Yemeğinizde bebek kanı var” diyerek bir kişiyi bıçakladı.

İş yeri çalışanını karnından bıçakladı!

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Amerika’nın ünlü fast food zinciri olan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana giren 21 yaşındaki H.G., İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto ederek, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırdı. Şahıs, daha sonra restoranda çalışan Egemen S.’yi karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın şüphelisi kısa sürede yakayarak gözaltına aldı.