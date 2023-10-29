  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı’dan şok itiraf! O gerçeği duyurdu, ağızlar bir karış açık kaldı

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Google'ın hisseleri eridi: Teknoloji devi adeta çakıldı! Bilançoda şaşırtan görüntü, yeni bir kriz daha

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri

Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde

Gazze'deki son bilanço açıklandı...

128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Lukaşenko: Türkiye güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak!

Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Gündem Adana'da tehlikeli 'İsrail' provokasyonu! 'Yemeğinizde bebek kanı var' deyip bıçakladı...
Gündem

Adana'da tehlikeli 'İsrail' provokasyonu! 'Yemeğinizde bebek kanı var' deyip bıçakladı...

Yeniakit Publisher
2023-10-29 20:25:00 - 2023-10-29 21:33:05
Adana'da tehlikeli 'İsrail' provokasyonu! 'Yemeğinizde bebek kanı var' deyip bıçakladı...

Adana'da bir fast food restoranına giden vatandaş, yemek yiyen müşterilere, "Yemeğinizde bebek kanı var" diyerek saldırdı.

Türkiye genelinde İsrail ürünleri ile İsrail'i destekleyen fast food zincirleri ve Starbucks şubelerine boykot devam ediyor.

Ülke genelindeki boykot Müslümana yakışır şekilde sürerken, önceki akşam İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şiddeti arttırmasıyla, istenmeyen olaylar da yaşandı.

Starbucks ile fast food zincerlerinin restoranlarına taşlı, sopalı saldırılar düzenlendi. Yaşanan taşkınlıklar emniyet güçlerinin müdahalesiyle engellendi.

Bugün de Adana’da bir fast food restoranına giren şahıs, “Yemeğinizde bebek kanı var” diyerek bir kişiyi bıçakladı.

İş yeri çalışanını karnından bıçakladı!

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Amerika’nın ünlü fast food zinciri olan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana giren 21 yaşındaki H.G., İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto ederek, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırdı. Şahıs, daha sonra restoranda çalışan Egemen S.’yi karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın şüphelisi kısa sürede yakayarak gözaltına aldı.

Erbakan'dan İslam ülkelerine boykot çağrısı!
Erbakan'dan İslam ülkelerine boykot çağrısı!

Siyaset

Erbakan'dan İslam ülkelerine boykot çağrısı!

Tüm Türkiye boykot ediyor! İşte İsrail markalı ürünlerin listesi
Tüm Türkiye boykot ediyor! İşte İsrail markalı ürünlerin listesi

Gündem

Tüm Türkiye boykot ediyor! İşte İsrail markalı ürünlerin listesi

İsrail malına karşı etkileyici animasyon!
İsrail malına karşı etkileyici animasyon!

Sosyal Medya

İsrail malına karşı etkileyici animasyon!

Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi
Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi

Dünya

Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi

Helal olsun Emin Pazarcı! Bomba Starbucks boykotu
Helal olsun Emin Pazarcı! Bomba Starbucks boykotu

Gündem

Helal olsun Emin Pazarcı! Bomba Starbucks boykotu

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhammed Bin Abdullah

Çok tehlikeli ama siz tarihiniz boyunca hep insanlardan korktunuz???? siz aşağılık yahudiler varken insanlara Allah da varken siz lanetlenmişlere rahat yok???? bizimle değil meleklerle savaşıyorsunuz aptal yahudiler korkak yahudiler çoook daha tehlikeli korkular bekliyor sizleri bunlar ne ki ????

Muhammed Bin Abdullah

Allah u Teala'nın olduğu hiçbir yer ve mekan sizin için güvenilir değil korkak ve güçsüz lanetli yahudiler???? diasporası sokacak hadi israile hadi hadi orada sizi bekliyor olacak Kudüs'e bu Allah in intikamı pislikler
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23