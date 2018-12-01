Adana'da tefecilik operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 'yağma ve tefecilik' yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında muhtar, cami imamı, okul müdürü ve esnafın da bulunduğu kişilerden 2'si tutuklandı.



Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı örgüt kurarak tehditle yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Polis, toplanan deliller kapsamında belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda muhtar N.G., cami imamı H.G., okul müdürü C.B. ile esnaf Hanifi A., Adem K., M.Ş.D., Y.K., M.D. ve O.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 pos cihazı, 47 başka kişilere ait tapu, 15 çek-senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesi ile 9 cep telefonu ele geçirildi. 9 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Adem K. ile Hanifi A. tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.