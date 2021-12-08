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Gündem Adana'da tarihi eser operasyonu
Gündem

Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 690 obje ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 10:16:00 -
Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana'da, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 690 obje eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir ikamette tarihi eser bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 250 sikke, hayvan ve insan figürlü 20 heykel ile 420 heykelcik ve çeşitli objeler ele geçirdi.

Polis ekipleri, Suriye uyruklu bir kişiyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

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