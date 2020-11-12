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Aktüel Adana'da tadilat yapılan evde üzerine duvar devrilen kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da tadilat yapılan evde üzerine duvar devrilen kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:26:01 -
Adana'da tadilat yapılan evde üzerine duvar devrilen kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da tadilat yapılan evde, üzerine duvar devrilen kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir evde tadilat yapıldığı sırada, Bangladeş uyruklu M.D'nin (19) üzerine duvar devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, duvarın altında kalan M.D'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kriko ile betonların kaldırılmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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