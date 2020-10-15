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Aktüel Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
Aktüel

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:40:16 -
Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalına giren Suriyeli kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Fece ve arkadaşı Beşir Hacoömer, merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Fece, suda kayboldu.

Sudan çıkan arkadaşı Hacoömer'in ihbarıyla olay yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, DSİ yetkilileriyle görüşmesiyle suyu kesilen kanalda arama çalışması başlatıldı.

Fece'yi arama çalışması sürüyor.

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