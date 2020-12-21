  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana’da sokakta ses bombası patladı
Aktüel

Adana’da sokakta ses bombası patladı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 08:39:15 -
Adana’da sokakta ses bombası patladı

ADANA (AA) - Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, sokakta yaptıkları çalışmada patlamanın ses bombasının neden olduğunu ve çevrede herhangi bir zarar oluşmadığını tespit etti.

Polis ses bombasını atan kişi ya da kişilerin kimliğini tespit ve yakalamak için çalışma başlattı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayılarında belirgin düşüş
Sağlık

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayılarında belirgin düşüş

20 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Fatih Karagümrük'ün yıldızı Ndao'nun ilginç hayat hikayesi
Spor

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Ndao'nun ilginç hayat hikayesi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen ve Galatasaray maçında bir gol kaydederek galibiyette pay sahibi olan Senegalli Alass..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay