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Adana'da sokak ortasında iki kişiye silahlı saldırı

Adana'da sokakta beklerken silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 09:50
Adana'da sokak ortasında iki kişiye silahlı saldırı

Feyyaz Kayır ve Hasan Akseki'ye, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi ara sokaklarında bekledikleri sırada yanlarına otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce tabanca ile ateş edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılardan Kayır önce özel bir hastaneye ardından da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine Akseki ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde uzun namlulu silahlarla önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede 3 boş kovan buldu. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 09:50
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