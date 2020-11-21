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Aktüel Adana'da silahlı ve bıçaklı market soygunu girişimi
Aktüel

Adana'da silahlı ve bıçaklı market soygunu girişimi

Market görevlisinin paspas ve turşu kavanozu vurarak yaraladığı şüpheli kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:23:06 -
Adana'da silahlı ve bıçaklı market soygunu girişimi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir markete silah ve bıçakla girip tehditle soygun yapmak isteyen kişi, görevlinin paspas ve turşu kavanozu vurarak yaralaması sonucu kaçtı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir markete giren kişi, bıçak ve silahla kasiyeri tehdit edip paraları vermesini istedi.

Direnen kasiyer, çıkan arbedede, kasa yanındaki paspas ve turşu kavanozuyla gaspçıya vurarak yaraladı.

Başından yaralanan zanlı, soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.

Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasından gaspçının eşkalini belirleyerek çalışma başlattı.


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