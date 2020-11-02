  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 08:39:53 -
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen İsa Ö, yanına başka bir motosikletle gelen iki şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

Bacağından yaralanan İsa Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı İsa Ö'nün husumetlisi olduğu belirtilen A.K ve kardeşi M.K'nin yaptığını tespit etti.

Polis, olayın ardından motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...
Dünya

Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz
Dünya

Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz

ABD'de yaklaşan seçimlere ilişkin konuşan Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın danışmanı Türkiye'yi Suriye meselesinde destekleyeceklerini açı..
Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız
Dünya

Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız

Şii lider Tufeyli, İslamiyet'e ve Peygamber Efendimiz'e yönelik aşağılık propagandalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a karşı, Efendimiz'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay