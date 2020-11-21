Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Sinanpaşa Mahallesi'nde Emrah K, yanına yaklaşan bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.
Koşarak bölgeden uzaklaşan saldırgan, bir süre sonra kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.
Yaralı Emrah K. ise çevredekilerce otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olay yerinde 5 boş mermi kovanı bulan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, Emrah K'nin kendisine ateş edenin aralarında husumet bulunan ağabeyi Ahmet K. olduğu yönünde polise ifade verdiği öğrenildi.