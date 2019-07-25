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Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Kahvehane önünde oturanlara açılan ateş sonucunda 3 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:14
Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana'da, bir kahvehane önünde oturanlara tabancayla ateş açılması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde bir kahvehane önünde oturanlara araçtan tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan 3 kişi, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:14
  1. Adana
  2. Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi
  3. Adana Valisi
  4. Yüreğir Devlet Hastanesi
  5. Kahvehane

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