  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Aktüel

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 00:24:58 -
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

İddiaya göre merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir restoranda, Meltem A. (33), ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı ve onun annesiyle tartışıp kavga etti.

Daha sonra restoran dışarısına çıkan Meltem A'ya kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edildi.

Ayağından yaralanan Meltem A. 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu
Gündem

Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, binlerce asker adayının yerlerini açıkladı. Açıklamada, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yük..
Gündem

"Artık eskisi gibi olmayacak" dedi ve Türkiye'yi uyardı: 2020'de değişti

İstanbul'da eylül ayında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin ardından İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen,..
Cüneyt Özdemir'den muhalefete olay sözler: Bunu yapmadıkları sürece kaybetmeye mahkumlar
Gündem

Cüneyt Özdemir'den muhalefete olay sözler: Bunu yapmadıkları sürece kaybetmeye mahkumlar

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'de muhalefetin alternatif oluşturamadığı sürece kaybetmeye mahkum olduğunu söyledi.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay