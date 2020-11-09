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Aktüel Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Aktüel

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:49:57 -
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selami K. (54) 01 RY 252 plakalı otomobiliyle Kemer Yolu'nda seyir halindeyken kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla ateş edilmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selami K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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