Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
ADANA (AA) - Adana'da silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı Belediye Evleri kavşağında, aralarında husumet olan iki taraf arasında silahlı kavga çıktı.
Tarafların açtığı ateş nedeniyle, olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralandı.
Olay sırasında yoldan geçen, aralarında sivil polis aracının da olduğu 3 araca mermi isabet etti.
Polis olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.