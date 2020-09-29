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Aktüel Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 22:24:58 -
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Oğuzhan ve Metehan Küpelioğlu kardeşler, aralarında daha önce tartışma yaşandığı öğrenilen akrabaları Yusuf Akdemir'in evinin önüne gitti.

Burada çıkan silahlı kavgada Yusuf Akdemir pompalı tüfekle, Metehan Küpelioğlu ise tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Küpelioğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuzhan Küpelioğlu'nu ifadesi alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

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