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Adana'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi başından vurularak hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:28
Adana'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Adana'da iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Alacak meselesi yüzünden kavga çıktı

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir emlak satışı yüzünden alacak meselesi oluşan iki grup arasında sopalı kavga çıktı.

Bir kişi başından vuruldu

Kavganın büyümesi üzerine, taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Bu sırada iş yeri sahibi Muhittin Bozca'nın yanında çalışan Mehmet Akif Yıldız (26) başından vurularak yaşamını yitirdi. Çatışmada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi ise kendi imkanlarıyla yakındaki hastanelere gitti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

30'a yakın boş kovan bulundu

Polis, bölgede yaptığı incelemede 30'a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminni isabet ettiği belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olay yerinden görüntüler;

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:28
  1. Adana
  2. Seyhan

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