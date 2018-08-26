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Adana’da silah ve uyuşturucu operasyonu

Polisin bir eve yaptığı operasyonda 2 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda bu silahlara ait mermi, 15 kalpli uyuşturucu hap, 250 gram esrar, 594 gram esrar tohumu ve 32 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 10:05
Adana’da silah ve uyuşturucu operasyonu

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri, Kiremithane Mahallesi’nde Ebubekir Y.’nin evinde silah ve uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Polis eve operasyon yaptı. Operasyonda 2 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda bu silahlara ait mermi, 15 kalpli uyuşturucu hap, 250 gram esrar, 594 gram esrar tohumu ve 32 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Damda ekili vaziyette olan Hint kenevirleri yerinden sökülerek el konuldu.

Gözaltına alınan Ebubekir Y. polis merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 10:05
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