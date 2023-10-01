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Yerel Adana'da "siber hırsızlık" operasyonu
Yerel

Adana'da "siber hırsızlık" operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-10-01 11:00:00 -
Adana'da "siber hırsızlık" operasyonu

Adana'da casus yazılımla cep telefonlarına uzaktan eriştikleri kişilerin banka hesaplarından harcama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından para çıkışı olduğunu fark eden vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, farklı illerdeki 44 kişinin telefonlarına casus yazılım içeren linkle uzaktan erişim sağlayıp mobil bankacılık uygulamalarından harcama yaptıkları öne sürülen 4 zanlının kimliğini belirledi.

Şüphelilerin, bazı mobil oyunlardan alışveriş kodları alıp kurdukları şirket aracılığıyla sattıkları tespit edildi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda zanlılar F.D, S.S, C.K. ile Ş.K.Ü. yakalandı, ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S, C.K. ve Ş.K.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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