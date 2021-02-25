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Aktüel Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 zanlı yakalandı
Aktüel

Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 zanlı yakalandı

Zanlıların terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 11:11:00 -
Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 zanlı yakalandı

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına 21 Şubat'ta zarar verilmişti. Mezar taşlarının tadilatına başlanmıştı.

 

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