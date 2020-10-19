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Aktüel Adana'da "sahte emlakçı"ya belgede sahtecilik ve dolandırıcılıktan 6 yıl 8 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da "sahte emlakçı"ya belgede sahtecilik ve dolandırıcılıktan 6 yıl 8 ay hapis cezası

Tutuklu sanığa ayrıca 36 bin lira adli para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:11:49 -
Adana'da "sahte emlakçı"ya belgede sahtecilik ve dolandırıcılıktan 6 yıl 8 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da ev sahibinin imzasını taklit ederek kendi kiraladığı apartman dairesini başkasına kiraya veren sanık ''özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık'' suçlarından toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık G.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık G.K, ''Cezaevinde bulunduğum için müştekilerin zararını gideremedim. Ben çok pişman oldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık G.K'nin üzerine atılı ''özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık'' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık G.K'yi ''özel belgede sahtecilik'' suçundan 1 yıl 8 ay, ''dolandırıcılık'' suçundan 5 yıl, toplamda 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

- Olay

Adana'da kendini "emlakçı" olarak tanıtarak kiraladığı apartman dairesini, ev sahibinin imzasını taklit ederek başka bir kişiye kiraya veren tutuklu sanık hakkında ''özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık'' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede sanığın merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan G.B'ye ait bir apartman dairesini kendisini emlakçı olarak tanıtarak kiraladığı ve ev sahibi G.B'nin bilgisi dışında S.Y. isimli başka bir kişiye yıllık 9 bin 500 liraya kiraladığı aktarılmıştı.

Şüpheli G.K'nin kira sözleşmesini ev sahibi G.B. adına imzaladığı belirtilen iddianamede, müşteki G.B. ve S.Y'nin, zanlının adresini verdiği ve kendisine ait olduğunu öne sürdüğü emlakçı dükkanına gittiklerinde dükkanın boşaltılmış olduğunu gördükleri belirtilmişti.

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