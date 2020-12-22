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Aktüel Adana'da sağlık çalışanını bıçaklayan akrabası yakalandı
Aktüel

Adana'da sağlık çalışanını bıçaklayan akrabası yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:37:22 -
Adana'da sağlık çalışanını bıçaklayan akrabası yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da akrabası olan sağlık çalışanını iş yerinde bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, B.D, teyzesinin kocası Ali Aldatmaz'ın görev yaptığı merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarıçam Sıtma Savaş Birimi'ne gitti.

Burada henüz belirlenemeyen nedenle Aldatmaz'ı bıçakla yaralayan zanlı B.D, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Aldatmaz, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, annesinin evine kaçtığını belirlediği zanlı B.D'yi gözaltına aldı.

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