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Adana'da şafak vakti evlerinden alındılar

Bazı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 08:52
Adana'da şafak vakti evlerinden alındılar

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan, ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kişilerin bulunduğu adreslerini tespit eden ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 08:52
  1. Adana
  2. Emniyet

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