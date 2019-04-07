Adana’da "Portakal Çiçeği Halk Koşusu"

Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi.

“Nisan’da Adana’da” sloganıyla 7.’si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bugün sabah halk koşusu gerçekleştirildi. Koşu Adana’nın tarihi simgesi Büyüksaat’te başladı. Yüzlerce kadın ve erkek sporcunun katıldığı koşu, Fuzuli Caddesinden Dilberler Sekisi mevkisinden Merkez Park’ta son buldu. 10 kilometrelik koşuda birinci, ikinci ve üçüncü olan sporculara ödülleri verildi.

Koşunun yapıldığı bütün bulvar, cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, sporculara bir trafik polisi eşlik etti. Ayrıca herhangi bir sağlık sorununa karşı ambulans da hazır bulundu.

Bu arada, sağlık problemi olan bir kişinin de koşuya katılacağı ihbarı polisi alarma geçirdi ancak genç bulunamadı.