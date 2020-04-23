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Aktüel

Adana'da polisten kaçan şüpheliler uzun kovalamacanın ardından yakalandı

2020-04-23 02:51:40 -
Adana'da polisten kaçan şüpheliler uzun kovalamacanın ardından yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçan şüpheliler, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvar'ında devriye görevi yapan polis ekipleri, seyir halindeyken içinden havaya ateş açılan 34 LH 9713 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İçerisinde 3 kişi bulunan otomobilin, ekiplerin ihtarına uymayarak kaçmasının ardından telsiz anonsuyla, şüpheli aracın gidebileceği yerlere polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin otomobili kovaladığı sırada sürücü M.Y, yolcu konumundaki İ.D'yi araçtan atarak ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, şüpheli aracı, Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarında terk edilmiş halde buldu.

Sürücünün kaçtığını tespit eden ekipler, ara sokaklarda yaptıkları araştırmada yolcu konumundaki diğer şüpheli K.Y'yi yakaladı.

Polis, İ.D ile K.Y'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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