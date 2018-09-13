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Adana'da polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Seyhan ilçesinde polisin durdurmak istediği otomobilde bulunan şüpheliler kaza yaptı.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:02
Adana'da polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı

Asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ HIRSIZLIKTAN ARANIYOR

Onur Mahallesi ara sokaklarına giren otomobil, kovalama sırasında kontrolden çıkarak, takla attı. Devrilen araçtaki 5 kişi hafif yaralandı.

Yaşları 15 ile 17 arasında değişen şüpheliler Y.A, M.F, B.B, C.K. ve M.A. olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemede şüphelilerden Y.A'nın otomobili babasından izinsiz aldığı ve hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 09:02
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