Adana'da polisten kaçan şüpheli yakalandı

Adana Seyhan'da devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına rağmen yaya olarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Şüphelinin kaçtığı istikamette arama yapan ekipler, 8 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.B ve ele geçirilen uyuşturucu madde polis merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.