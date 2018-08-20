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Adana'da polisten kaçan şüpheli yakalandı

Adana'da polisi görünce kaçmaya çalışan zanlı ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelinin kaçarken yol kenarına attığı ileri sürülen bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:17
Adana'da polisten kaçan şüpheli yakalandı

Adana Seyhan'da devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına rağmen yaya olarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Şüphelinin kaçtığı istikamette arama yapan ekipler, 8 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.B ve ele geçirilen uyuşturucu madde polis merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:17
  1. Adana
  2. Seyhan

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