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Aktüel Adana'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Adana'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 05:52:03 -
Adana'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

Şüphelinin "dur" ikazına rağmen motosikletle kaçması üzerine, durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Ekipler, şüphelinin gidebileceği yerlerde önlem aldı.

Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından şüpheli motosikletiyle Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarında yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü B.Y'nin motosikletinde plaka olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Sürücüye 2 bin 481 lira ceza uygulanırken motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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