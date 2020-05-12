  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana’da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana’da ekip otosuyla seyir halinde bulunan polislere silahlı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:04:27 -
Adana’da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana’da ekip otosuyla seyir halinde bulunan polislere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vatandaş yaralanırken polis aracıyla beraber 2 araca mermi isabet etti.



Olay, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, araçla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Başka bir araçtan polislerin üzerine yaklaşık 10 el tabanca ile ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı. Açılan ateş sonucunda bir vatandaş karın bölgesinden yaralandı. Yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayda polis aracı dışında 2 sivil araçta daha isabet meydana geldi. Polis saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı